هازارد ينضم لقائمة الغائبين عن ريال مدريد

تعرض الدولي البلجيكي إدين هازارد، جناح فريق ريال مدريد، لإصابة في الجلسة التدريبية للنادي الملكي، اليوم السبت 21 يناير/ كانون الثاني، استعدادًا لمباراة أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني.

ويحل ريال مدريد مساء غدٍ الأحد 22 يناير ضيفًا على أتلتيك بيلباو، في اللقاء الذي سيُقام على ملعب "سان ماميس"، بالجولة الـ17 من مسابقة الدوري الإسباني، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن هازارد تعرض لإصابة في الكاحل في الجلسة التدريبية التي أقيمت صباح اليوم السبت.

وأوضحت الصحيفة أن مصابي ريال مدريد اللذين غابوا عن المباريات الماضية؛ داني كارفاخال، ودافيد ألابا، وأوريلين تشواميني، بجانب لوكاس فاسكيز، لم يتعافوا بعد من إصاباتهم، ولن يشاركوا في مواجهة الغد ضد بيلباو.

وقالت الصحيفة إن موقف الدولي الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط الفريق والذي غاب عن مباراة الميرينغي الماضية أمام فياريال في كأس ملك إسبانيا، لحصوله على راحة، غير واضح بعد حيث أجرى تدريبات خفيفة.

يُذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني في سلم ترتيب الدوري الإسباني "لا ليغا" برصيد 38 نقطة، في حين أن يحتل أتلتيك بيلباو المرتبة الثامنة برصيد 26 نقطة.

المصدر / وكالات