كارثة تنتظر يوفنتوس في الدوري الإيطالي وتزيد معاناته

بات نادي يوفنتوس مهددًا بخصم 9 نقاط من رصيده في الدوري الإيطالي لهذا الموسم 2022-23، بسبب التلاعب في المكاسب المالية، بالإضافة إلى تسليط عقوبات بالإيقاف في حق 4 مسؤولين، وفق ما ذكرته تقارير إعلامية إيطالية.

وأُعيد، اليوم الجمعة، فتح تحقيق في مخالفات انتقال اللاعبين وإعارتهم في يوفنتوس، بالإضافة إلى فرق أخرى، بعد الاطّلاع على وثائق من المدعين العموم في تورينو، بينما يحقق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أيضًا في شؤون النادي المالية.

ويُحقِّق المدعون في إمكانية قيام يوفنتوس، المُدرَج في البورصة الإيطالية، بتقديم معلومات معاملات حسابية خاطئة إلى المستثمرين، وفواتير لمعاملات غير موجودة، والتي تورطت فيها أيضا 9 شركات أخرى.

وقالت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت"، إن المدعي العام للاتحاد الإيطالي طالب المحكمة بخصم 9 نقاط من رصيد يوفنتوس في الدوري الإيطالي، على أن تكون العقوبة فورية وسارية لهذا الموسم.

بالإضافة، إلى إصدار حكم بالإيقاف عن ممارسة أي نشاط رياضي في حق الرئيس السابق أندريا أنييلي بـ16 شهرًا، ولنائب الرئيس السابق بافل نيدفيد بـ12 شهرًا، إلى جانب المدير الرياضي الحالي لنادي توتنهام الإنجليزي فابيو باراتشي بـ20 شهرًا و10 أيام، و10 أشهر في حق عضو مجلس الإدارة فيديريكو تشيروبيني.

وأشارت ذات الصحيفة إلى أنه "يمكن -نظريًّا- تبرئة يوفنتوس والأندية الأخرى مرة ثانية، كما حدث في أبريل الماضي، وإلا فإن الأحكام ستكون معروفة وهي التي سبق ذكرها".

وإذا ثبتت إدانة يوفنتوس؛ فإن النادي سيتراجع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، من المركز الثالث إلى الثامن خلف نادي روما، وذلك برصيد 28 نقطة فقط، مما سيصعب كثيرًا من مهمة "السيدة العجوز"، في إنهاء الموسم الحالي، ضمن إحدى المراكز المؤهلة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، مع العلم أن النادي أمامه فرصة للاستئناف مع اللجنة الأولمبية الإيطالية، حتى في حال إدانته.

المصدر / وكالات