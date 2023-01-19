الكتلة الإسلامية ترفض عقوبات "النجاح" بحق الطلبة وتدعو للتراجع عنها

أعربت الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح بمدينة نابلس، عن رفضها لقرار إدارة الجامعة فصل عدد من الطلبة تعسفيًّا، وتوجيه إنذارات لعدد آخر، على خلفية مشاركتهم في نشاطات وطنية مشروعة.

وعبّرت الكتلة في بيان صحفي صدر عنها مساء اليوم عن استهجانها بالخطوة "التي لا تليق بالجامعة التي كانت وستبقى محضن العمل الوطني وقلعة الحركة الطلابية الفلسطينية، وكان من بين طلبتها على مدار السنوات الطويلة شهداء وأسرى وقادة ومناضلون من كل فصائل شعبنا وقواه"، وفق قولها.

وأكدت رفضها القاطع لتلك القرارات التي جاءت على خلفية وطنية وسياسية، داعية الجامعة ممثّلة بإدارتها ومجلس أمنائها للتراجع عنها.

وشدّدت الكتلة على أن الأنشطة الوطنية داخل أروقة الجامعة هي جزء من ثقافة شعبنا وإرثه النضالي الممتد منذ عشرات السنين، كما أن النشاط الذي اتخذته الجامعة ذريعة لفصل الطلبة ليس نشاطًا جديدًا ولا استثنائيًّا، وتنفذه أطر الحركة الطلابية المختلفة في الجامعة.

ودعت طلبة الجامعة وأطر الحركة الطلابية للوقوف صفًا واحدًا في مواجهة هذا الظلم الواقع بحق زملائهم، محذّرة من أن هذه العقوبات الخطيرة على خلفية نشاط طلابي مشروع سيكون لها إذا مرت انعكاسات خطيرة على مجمل العمل الطلابي والحريات الطلابية في الجامعة، وستطول الجميع مستقبلًا.

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كما دعت الكتلة الشخصيات الوطنية والاعتبارية وفعاليات نابلس للتدخل من أجل ثني الجامعة عن قراراتها الظالمة، والحفاظ على منجزات الحركة الطلابية الوطنية التي تخدم أولًا وآخرًا صمود شعبنا ونضاله أمام العدو الغاشم.

وشدّدت على أنها ستواجه نضاليًّا ونقابيًّا هذه القرارات الظالمة، وستبذل كل ما في وسعها لوقفها وإلغائها مهما كلّفها ذلك.

وأضافت: "سنواصل دفاعنا عن حقوق الطلبة ومكتسباتهم الوطنية كما كنّا خلال تلك السنوات الكثيرة التي قدّمنا فيها الشهداء، وقضينا فيها عشرات السنوات في غياهب السجون والمعتقلات، ولن نسلم لكل من يحاول طمس هويتنا أو الصعود على حقوق الطلبة المشروعة، مهما بلغت التضحيات".

وقرّرت إدارة جامعة النجاح الفصل التعسفي لعددٍ من طلبة الكتلة الإسلامية، على خلفية مسير نظّمته داخل الجامعة في 14 ديسمبر الماضي، لإحياء الذكرى الخامسة والثلاثين لانطلاقة حركة حماس.

المصدر / فلسطين أون لاين