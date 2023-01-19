جموع غفيرة تشارك في تشييع شهيدَي جنين

شاركت جماهير فلسطينية غفيرة، اليوم الخميس، بتشييع جثمانَي الشهيدين: أدهم جبارين وجواد بواقنة في جنين شمال الضفة الغربية، وسط تكبيرات وصيحات مؤيدة للمقاومة ومطالبة بالانتقام لدماء الشهداء.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى جنين الحكومي، بمشاركة عناصر من المقاومة، توعدوا الاحتلال بالرد على جرائمه المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني.

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واستشهد صباح اليوم الأسير المحرر: أدهم جبارين، وهو أحد قادة "كتيبة جنين"، والمدرس جواد بواقنة، خلال عدوان الاحتلال على جنين ومخيمها.

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية بمدينة جنين، عن إضراب شامل في المدينة، حدادًا على أرواح الشهيدين جبارين وبواقنة.

واندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين مجموعات المقاومة وقوات الاحتلال، حيث بدأت اقتحامها بتسلل وحدات خاصة بمركبات تحمل لوحات تسجيل فلسطينية، قبل أن تصل تعزيزات عسكرية بنحو 70 دورية.

وتصدت كتائب القسام وفصائل المقاومة لعدوان الاحتلال في جنين، وخاضوا اشتباكًا عنيفًا مع قوات خاصة في منطقة (حارة الدمج وحارة الحواشين ) بالمخيم، واستهدفوها بوابل كثيف من الرصاص والعبوات المتفجرة.

يُذكر أن إجمالي عدد الفلسطينيين الذين ارتقوا منذ بداية العام الجاري، وصل لـ17 شهيدًا؛ بينهم 4 أطفال، ونالت جنين النصيب الأكبر بواقع 9 شهداء.

المصدر / فلسطين أون لاين