خبير عسكري: فيديو "منغستو" أظهر تفوق القسام أمام المنظومة الإسرائيلية

رام الله/ مصطفى صبري:

أكد الخبير في الشأن العسكري واصف عريقات، أنّ مقطع الفيديو الذي بثته كتائب القسام للجندي الإسرائيلي الأسير لديها "أفرها منغستو"، أظهر تفوق القسام أمام المنظومة الإسرائيلية.

وقال عريقات لصحيفة "فلسطين": "هذا إنجاز تاريخي للمقاومة" الفلسطينية، موضحًا أنّ هذا الإنجاز يتمثل في نجاح كتائب القسام في عملية إخفاء الجندي منذ سنوات في غزة المحاصرة إسرائيليًّا، لافتًا إلى أنّ الفيديو "عكس قدرة المقاومة على المناورة سياسيًّا".

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وأضاف أنّ هذا التفوق الفلسطيني يقابله فشل ونكسة "الدولة التي تتباهي بقدرتها الخارقة (المزعومة) على الاختراق وكشف المستور".

وأشار إلى أنّ مقطع الفيديو أرسل رسالة للعالم أنّ "المقاومة الفلسطينية قائمة على الإنسانية والتقدم والرقي.. الأسير منغستو ظهر بصحة جيدة وظروف أسره ليست سيئة على الرغم من جرائم الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين".

وتابع: المقاومة تثبت مجددًا تفوقها في "حرب الأدمغة" وتوجه "الصفعات" تلو الأخرى للمنظومة الإسرائيلية.

وحول الرسائل المراد توجيهها من مقطع الفيديو، ذكر عريقات أن هناك عدة رسائل مهمة أبرزها: رفع المعنويات فلسطينيًّا وخاصة بين الأسرى وذويهم، وأن هناك أوراق ضغط تملكها المقاومة للإفراج عن الأسرى "فقضية الأسرى تمس كل بيت فلسطيني".

وإسرائيليًّا، وجه مقطع الفيديو، بحسب عريقات، "صفعة قوية" للاحتلال ومنظومته الأمنية وحكومته الكاذبة، وشكل حالة من الضغط من أجل الذهاب لمفاوضات تبادل مع حركة حماس عبر وسيط ثالث.

وبثت القسام، الاثنين الماضي، مقطع فيديو يظهر الجندي "منغستو" بصحة جيدة وعافية، ويناشد خلاله (إسرائيل) الإفراج عنه وعن زملائه من الأسر.