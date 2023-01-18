نقابة المحامين بالضفة تعلن تعليق العمل غدًا الخميس

قرّرت نقابة المحامين بالضفة الغربية، اليوم الأربعاء، تعليق العمل أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها يوم غدٍ الخميس.

وقالت النقابة في بيان لها إنها ستعلّق العمل أمام المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والنيابات والمؤسسات العامّة دون أي استثناءات.

وأكدت على استمرار الاعتصام في محكمة نابلس حتى الساعة الثانية من عصر يوم غد، داعيةً الهيئة العامة للالتحاق بالاعتصام اعتبارًا من الليلة.

وكانت النقابة قد أعلنت في 11 من الشهر الجاري، البدء بخطوات احتجاجيّة بعد فشل الحوارات وتنصّل الحكومة من التفاهمات الموقّعة مسبقًا معها.

وأعلنت تجميد المشاركة وإلغاء أي تفاهمات مع الحكومة بخصوص تأطير المساعدة القانونية ووقف الحديث بها مع أي جهة كانت وحصر العمل بها في نقابة المحامين.

المصدر / فلسطين أون لاين