عرض لاستعارة هاري ماغواير من مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية عن رغبة نادي وست هام يونايتد في استعارة الإنجليزي هاري ماغواير، قلب دفاع مانشستر يونايتد، في سوق الانتقالات الحالية، بعدما فقد اللاعب مكانه في التشكيلة الأساسية لليونايتد منذ أن تولّى إريك تين هاغ المسؤولية الصيف الماضي.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميرور" الإنجليزية، فإن الهامرز يفكّرون في اتخاذ خطوة للتعاقد مع هاري ماغواير، في ظل احتياج الفريق إلى التعاقد مع قلب دفاع جديد، لتعويض احتمال رحيل كريغ داوسون لصفوف وولفرهامبتون، كما يدرس وست هام اختيارات أخرى مثل المدافع السنغالي الدولي فورموس ميندي لاعب نادي أميان الفرنسي.

كان ماغواير (29 عاماً) قد انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد مقابل 80 مليون جنيه إسترليني من ليستر سيتي في عام 2019، الصفقة التي جعلت هاري أغلى مدافع في العالم في ذلك الوقت، لكن الدولي الإنجليزي لم يقدّم أداءً يرضي جماهير الفريق منذ قدومه، خاصة هذا الموسم، حيث بدأ المدافع مرة واحدة فقط من أربع مباريات لليونايتد في الدوري الممتاز منذ مونديال قطر.

ويعتمد تين هاغ على رافاييل فاران وليساندرو مارتينيز في معظم المباريات، كما لعب لوك شو إلى جانب فاران بدلاً من ماغواير يوم السبت الماضي في ديربي مانشستر ضد السيتي، مما يضع ماغواير كاختيار رابع في تشكيلة المدرب الهولندي تين هاغ.

ومن المتوقع أن يكون مانشستر يونايتد مُستعدًا لبيع ماغواير في الصيف المقبل، حيث توجد شكوك حول مستقبل اللاعب في النادي بعد ذلك، مع تعيين تين هاغ لإعادة أمجاد الفريق، لكن من الممكن أيضاً أن يوافق النادي على إعارة اللاعب الذي ينتهي عقده في يونيو/ حزيران 2025، مع صعوبة الحصول على نفس العرض الذي دفعوه لليستر للتعاقد معه.

المصدر / وكالات