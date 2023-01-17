40 دولة في الأمم المتحدة تدعو الاحتلال لرفع العقوبات عن الفلسطينيين

دعت نحو 40 دولة في الأمم المتحدة أمس، (إسرائيل) إلى رفع العقوبات التي فرضتها على الفلسطينيين هذا الشهر، ردًّا على تحرك السلطة لإصدار فتوى في محكمة الجنايات الدولية بشأن شرعية الاحتلال المستمر للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967م.

وأكدت الدول في بيان مشترك "دعمها الثابت" لمحكمة العدل الدولية والقانون الدولي، معربة عن "قلقها العميق حيال قرار الحكومة الإسرائيلية فرض إجراءات عقابية ضد الشعب الفلسطيني والقيادة والمجتمع المدني، بعد الطلب الذي تقدمت به الجمعية العامة إلى المحكمة"، مطالبة بالتراجع عنها (العقوبات) فورًا".

وقال مندوب السلطة لدى الأمم المتحدة رياض المالكي في بيان: "هذا أمر مهم لأنه يظهر أنه بغض النظر عن كيفية تصويت الدول، إلا أنها متحدة في رفض هذه الإجراءات العقابية".

وعبّرت متحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن "القلق العميق" من "الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة ضد السلطة الفلسطينية"، مشددة على أنه "لا ينبغي أن يكون هناك إجراءات انتقامية" فيما يتعلق بمحكمة العدل الدولية.

يذكر أنه في الـ30 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يطلب من محكمة العدل الدولية الإدلاء برأيها في مسألة شرعية الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية بما فيها شرق القدس.

وأعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي في 6 كانون الثاني/يناير، حزمة عقوبات ضد الفلسطينيين.

وأدانت حركة حماس بشدة، فرض الإجراءات العقابية، ودعت السلطة برام الله إلى عدم الرضوخ لتلك التهديدات والابتزازات، والمضي قُدمًا في ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي أمام المحاكم الدولية.

المصدر / فلسطين أون لاين