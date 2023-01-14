يونايتد يقلب الطاولة على السيتي وليفربول يواصل الخسارة

قلب فريق مانشستر يونايتد الطاولة على ضيفه مانشستر سيتي وفاز عليه بهدفين مقابل هدف، اليوم السبت في إطار المرحلة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وبعد أن ساد التعادل السلبي الشوط الأول، سيطر مانشستر سيتي في الشوط الثاني بشكل كبير على مجريات المباراة، حيث نجح في إحراز الهدف الأول عن طريق جاك غراليش بضربة رأس رائعة في الدقيقة 60.



واعتمد مانشستر يونايتد على الهجمات المرتدة مستغلا سرعة مهاجمه ماركوس راشفورد والبديل أنتوني، وتمكن بهجمة مرتدة سريعة من إحراز هدف التعادل من أقدام برونو فيرنانديش في الدقيقة 78.



وانفجرت قدرات الشياطين الحمر الهجومية خاصة بعد نزول البديل الشاب أليخاندرو غرانتشو الذي مرر كرة عرضية أرضية انقض عليها راشفورد محرزاً الهدف الثاني في الدقيقة 82.



وبهذا الفوز، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة وحيدة خلف مانشستر سيتي الذي تجمد رصيده عند 39 نقطة.

وفي السياق، واصل ليفربول نتائجه المخيبة لآمال جماهيره بخسارته خارج أرضه على يد برايتون بثلاثية دون رد، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وأحرز ثلاثية برايتون كل من سولي مارش "هدفين" في الدقيقتين 47 و53، وداني ويلبيك في الدقيقة 81.



وهذه الهزيمة هي السادسة لفريق المدرب الألماني يورغن كلوب هذا الموسم في الدوري الإنجليزي.

وقفز برايتون بعد هذا الفوز إلى المركز السابع برصيد 30 نقطة، بينما تراجع ليفربول للمرتبة الثامنة بعدما تجمد رصيده عند 28 نقطة.



وفي مباريات أخرى، عمق ساوثمبتون من جراح إيفرتون ومدربه فرانك لامبارد وصيف القاع بفوزه على مضيفه 2-1، وألحق نوتنغهام فوريست الهزيمة الرابعة تواليًا بضيفه ليستر سيتي بنتيجة 2-0 كما فاز ولفرهامبتون 1-0 على ضيفه وست هام.



المصدر / وكالات