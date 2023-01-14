تشييع شعبي مهيب لشهداء جنين الثلاثة

شيعت جماهير مهيبة، ظهر اليوم السبت، جثامين ثلاثة شهداء في بلدتي جبع واليامون قضاء جنين شمال الضفة المحتلة، ارتقوا بعد إصابتهم برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

وانطلقت مسيرة تشييع الشهداء عز الدين باسم حمامرة (24 عاما)، وأمجد عدنان خليلية (23 عاما)، ويزن سامر الجعبري (19 عاما) من مستشفى جنين الحكومي إلى منازل عائلات الشهداء.

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وزف الشهيدين حمامرة وخليلية إلى مسقط رأسيهما في بلدة جبع حيث ألقيت نظرة الوداع على جثمانيهما قبل نقلهما إلى مسجد البلدة الكبير وأداء الصلاة عليهما.

وجاب موكب تشييع الشهيدين شوارع بلدة جبع قبل مواراتهما الثرى في مقبرة البلدة وسط هتافات غاضبة ومطالبة بتصعيد أعمال المقاومة في الضفة الغربية.

وفي بلدة اليامون؛ ودعت عائلته الجعبري ابنها الشهيد يزن الذي ارتقى متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في بلدة كفر دان مطلع العام الجاري.

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وألقيت نظرة الوداع على الشهيد الجعبري في منزل عائلته، ثم نقل إلى مسجد الأرقم لأداء الصلاة على جثمانه قبل نقله بموكب جاب شوارع اليامون إلى أن ووري الثرى إلى مقبرة الشهداء.

بدورها، أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في جنين الاضراب الشامل، اليوم السبت، إضافة إلى الحداد العام على شهداء المحافظة الثلاثة.

وباستشهاد الشبان حمامرة وخليلية والجعبري، يرتفع عدد شهداء جنين منذ بداية العام 2023 الى سبعة شهداء، وهم: فؤاد محمود عابد، وحمد سامر حوشية، وحبيب محمد كميل، وعبد الهادي فخري نزال، ويزن سامر الجعبري إلى جانب شهداء اليوم.

من جهتها، نعت حركة "حماس" شهداء جنين، كما شدت على أيادي جماهير شعبنا لمواصلة تصدّيهم لعدوان الاحتلال وتصعيد الاشتباك معه بكل الوسائل.

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وأكدت حماس في بيان لها أنّ استمرار السياسة العدوانيّة الإجراميّة التي تنتهجها هذه الحكومة الفاشية بحقّ أرضنا وشعبنا ومقدساتنا لن تمنحها أمناً مزعوماً على أرضنا وقدسنا وأقصانا، ولن تفلح في كسر إرادة الصمود والمقاومة لدى أبناء شعبنا في كل الساحات.













المصدر / فلسطين أون لاين