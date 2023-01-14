"السلطة" تواصل اعتقالاتها السياسية عبر استدعاء أسيراً محرراً من الخليل

تواصل أجهزة السلطة في الضفة الغربية انتهاكاتها بحق المواطنين والحريات العامة، عبر تنفيذ سلسلة اعتقالات سياسية بحق المواطنين والنشطاء والأسرى المحررين، على خلفية آرائهم وتوجّهاتهم السياسية.

ووجّه وقائي السلطة في الخليل استدعاءً للأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق علاء زعاقيق، للمقابلة يوم الثلاثاء المقبل.

يُذكر أن مخابرات السلطة في بيت لحم تختطف الأسير المحرر موسى يوسف ديرية منذ أربعة أيام، إلى جانب اعتقال شقيقه يونس يوسف ديرية منذ 20 يوماً.

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كما يواصل وقائي السلطة في رام الله اعتقال كل من: حمدان واوي، ومحمد عرفات حمدان، ومجاهد علقم، من سكان قرية بيت سيرا، وذلك لليوم الرابع على التوالي.

ورغم قرار المحكمة بالإفراج، تواصل أجهزة السلطة في نابلس اعتقال المختص في "الشؤون الإسرائيلية" عزام أبو العدس لليوم الـ5 على التوالي.

وفي السياق؛ تواصل مخابرات السلطة في طولكرم اختطاف ثلاثة طلاب من جامعة النجاح، وهم غيث مهداوي، وثابت القوقا، وعبد القادر قطناني، لليوم الخامس على التوالي.

أيضاً؛ يختطف وقائي السلطة في طولكرم الأسير المحرر علاء شاهين لليوم الخامس على التوالي، إضافة إلى اختطاف الأسير المحرر فراس اليمني لليوم الـ5 على التوالي، علماً أنه تم الإفراج عنه الأسبوع الماضي بعد اختطاف دام شهر.

ويواصل وقائي السلطة في جنين اعتقال الشاب إيهاب عطياني من قرية عنزة، لليوم الـ5 على التوالي، إلى جانب اعتقال الشاب محمد بليبلة من طولكرم لليوم الـ5 على التوالي.

ويخوض الناشط والأسير المحرر مرشد شوامرة إضراباً عن الطعام منذ لحظة اعتقاله من قبل أجهزة السلطة في رام الله، وذلك قبل 6 أيام.

وفي المقابل؛ يواصل وقائي السلطة في طولكرم اعتقال الشاب عز الدين العسس من مخيم نور شمس لليوم الـ7 على التوالي، فيما يواصل وقائي السلطة في جنين اعتقال المحرر علي محمود عطاطرة لليوم الـ8 على التوالي.

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كما يواصل وقائي السلطة في نابلس اعتقال الأسير المحرر سامر حسن عبد اللطيف لليوم الـ8 على التوالي، إلى جانب اعتقال مخابرات السلطة للشاب عياش يحيى سعيد زيود من بلدة السيلة الحارثية لليوم 10 على التوالي في مسلخ أريحا المركزي.

ولا يزال الجهاز نفسه يعتقل مأمون عباس دويكات من بلاطة البلد، وذلك لليوم الـ10 على التوالي، بينما تواصل مخابرات السلطة في جنين اعتقال محمد حسين صبح من بلدة برقين لليوم الـ11 على التوالي.

المصدر / فلسطين أون لاين