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مقتل عنصر بقوى الأمن الإيراني إثر اعتداء مسلح

12 يناير 2023 . الساعة 12:02 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلن قائد قوى الأمن الداخلي بمحافظة سيستان وبلوشستان في إيران العميد محمد قنبري، مقتل أحد أفراد هذه القوة وإصابة اثنين آخرين، باعتداء مسلح على نقطة تفتيش.

وقال العميد قنبري: "شنّ أشرار مسلحون هجومًا غادرًا على أفراد قوى الأمن الداخلي المكلفين بحماية الأمن في نقطة تفتيش "الشهيد غفاري"، في الطريق بين زاهدان وخاش، بعد إطلاق النار من قبل المسلحين تم الرد عليهم بنيران كثيفة ما حدا بهم للهرب بسرعة من مكان الحادث".

وأعلن أنّ "الاعتداء أدى إلى استشهاد الجندي المكلف يعقوب دهمرده ، وإصابة الملازم محمد قيامي، والنائب ضابط حسين بارسا كيا، اللذان تم نقلهما إلى المستشفى لغرض العلاج".

وصرح قائد قوى الأمن الداخلي بمحافظة سيستان وبلوشستان أنه منذ اللحظات الأولى لهذا الحادث تم تشكيل فريق خاص ووفق الخيوط التي تم الوصول إليها فقد بدأت عملية ملاحقة الأشرار المسلحين والقبض عليهم.

المصدر / وكالات
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#الأمن الداخلي #ايران #قوى الأمن #اعتداء مسلح

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