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الصحة: استشهاد سند سمامرة منفذ عملية الطعن في الخليل

إصابة مستوطن بجراح متوسطة

الصحة: استشهاد سند سمامرة منفذ عملية الطعن في الخليل

11 يناير 2023 . الساعة 18:07 بتوقيت القدس
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الشهيد سند سمامره

استشهد شاب، مساء اليوم الأربعاء، بعد تنفيذه عملية طعن بطولية أدت إلى إصابة مستوطن قرب بلدة السموع جنوب الخليل.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب سند محمد عثمان سمامره من الظاهريه، إثر إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي عقب تنفيذه عملية طعن قرب مستوطنة "حفات يهودا" جنوب الخليل.

ونفذ الشهيد سمامره عملية طعن في مستوطنة "حفات يهودا"، وسدد عدة طعنات في الرأس والرقبة للمستوطن، وأصابه بجراح ما بين متوسطة وخطيرة.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص على الشاب سمامره، حيث أصيب بجراح وصفت بالحرجة جداً، ليعلن عن استشهاده لاحقًا.

وتأتي عملية الطعن في ظل الانتهاكات التي تتعرض لها أراضي المواطنين الزراعية في السموع منذ عدة أسابيع، حيث ينفذ المستوطنون عمليات تجريف واسعة وخاصة في منطقة "ودادة" جنوب البلدة.

وأعلنت قوات الاحتلال المنطقة عسكرية مغلقة وأجبرت الأهالي على مغادرتها للسماح للمستوطنين باستباحتها.

كما هدم الاحتلال منزلاً في منطقة فرش الهوا شمال غرب الخليل، وبئر مياه بسعة 500 كوب، بحجة أنها تقع في المنطقة المصنفة (ج).

واستولت على خيمتين في منطقة الطيبة المحاذية لمستوطنة "ادورا" المقامة على أراضي المواطنين في بلدة ترقوميا، وعلى "كرفان زراعي"، في منطقة "خلة الفرن" غرب قرية بيرين جنوب الخليل.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#شهيد #الخليل #عملية طعن

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