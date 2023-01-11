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محدث بالفيديو والصور مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية

11 يناير 2023 . الساعة 09:42 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الأربعاء، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة لشرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف بالقدس، بأنّ عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، على شكل مجموعات، ونفّذوا جولات استفزازية في ساحاته، تركزت في الجزء الشرقي منه.

وأدى المستوطنون طقوسًا تلمودية في ساحات الأقصى وقبالة قبة الصخرة وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وفرضت شرطة الاحتلال قيودها المشددة على دخول الفلسطينيين للأقصى، ودققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

وفي السياق، هدد المتطرف الوزير في حكومة نتنياهو، إيتمار بن غفير، باقتحام المسجد الأقصى مرة أخرى.

ويواصل المقدسيون الدعوات إلى ضرورة الحشد والرباط اليومي في القدس والمسجد الأقصى، لإفشال كل مخططات الاحتلال و"منظمات الهيكل" المزعوم.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًّا عدا يومي الجمعة والسبت لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى وتقسيمه مكانيًّا وزمانيًّا.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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