شباب رفح يُفجّر مفاجأة من العيار الثقيل

غزة/ وائل الحلبي:

فجّر شباب رفح مفاجأة من العيار الثقيل بتعاقده مع المدافع سامي قعدان بعد أيام من عودته إلى غزة.

وفي تفاصيل الصفقة، فقد أفاد مراسل "فلسطين أون لاين" بأن صفقة قعدان تعد واحدة من أهم الصفقات، خاصة وأن كل الاحتمالات كان تشير لقرب عودته لناديه خدمات رفح، إلا أن المفاوضات بين الجانبين وصلت لطريق مسدود.

ومن المقرر أن يطلب شباب رفح البطاقة الدولية لقعدان لكي يتسنى له تسجيله مثلما حدث مع طارق أبو غنيمة الذي عاد من تجربته الاحترافية مع بتروجيت المصري، الذي تم قيده على كشوفات شباب رفح فور وصول بطاقته الدولية.

ويعتبر قعدان أحد أبرز المدافعين الشباب الذين ظهروا مع خدمات رفح في موسم 2019/2018، ليساهم في قيادة الفريق لحصد لقبي الدوري الممتاز في موسمين متتاليين وكأس غزة 2019.

وقدم قعدان مستويات لافتة بعد انتقاله لصفوف فريق ديروط في الانتقالات الصيفية الماضية، قبل أن يرحل بعدها بشهرين إلى كيما أسوان الذي لعب موسما كاملا.

المصدر / فلسطين أون لاين