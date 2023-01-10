تغيرات جديدة من "إنستغرام" على الصفحة الرئيسية

تعتزم شركة إنستغرام إجراء تغييرات على شريط التنقل الخاص بتطبيقها على الأجهزة المحمولة، حيث ستُزيل علامة تبويب وتغير مكان أخرى.

واعتبارًا من الشهر المقبل، ستُزيل إنستجرام، المملوكة لشركة ميتا، علامة التبويب الخاصة بالتسوق (Shop) من الشريط الرئيسي في أسفل الشاشة، وستُحرِّك مكان الزر الخاص بإنشاء منشور جديد إلى الأسفل.

وستحل علامة التبويب الخاصة بمقاطع الفيديو القصيرة (Reels)، الموجودة في الوقت الراهن في المقدمة ومنتصف شريط التنقل، محل علامة التبويب الخاصة بالتسوق.

وكانت الشركة قد بدأت اختبار إزالة زر التسوق من الصفحة الرئيسية في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، قائلةً إنها تريد تسهيل تجربة إنستاجرام للمستخدمين.

ولكن الاختبار كان جزءًا من توجه واسع من جانب إنستاجرام، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن موقع ذي إنفورميشن (The Information)، الذي ذكر فيه أن إنستجرام تتراجع عن ميزات التسوق التي حرصت على توفيرها للمستخدمين خلال المدة الماضية. ومع ذلك، تقول الشركة إن التسوق سيظل جزءًا من منصتها حتى بدون علامة التبويب البارزة في الصفحة الرئيسية.

وقالت الشركة في مقال على صفحة الدعم الخاصة بها، مخاطبةً المستخدمين: “ستظل قادرًا على إعداد متجرك على إنستجرام وتشغيله، حيث نواصل الاستثمار في تجارب التسوق التي تبرز المستخدمين والشركات في الخلاصات، والقصص، ومقاطع الفيديو القصيرة، والإعلانات، والمزيد”.

يُشار إلى أن إنستجرام، كغيرها من منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، استثمرت في أدوات التسوق في مسعى منها لحث المستخدمين على التسوق داخل التطبيق، الأمر الذي كان يُرجى منه أن يساعدها في الوقت ذاته على زيادة إيراداتها.

وفي حين أن توصيات المنتجات المخصصة لا تزال تملأ علامة التبويب الخاصة بالتسوق في إنستجرام، ليس يُعلم ماذا سيحدث لها بعد أن تُزال علامة التبويب في إطار التغييرات التي ستُجرى الشهر المقبل.

المصدر / وكالات