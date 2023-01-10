من هو الفريق الإنجليزي الذي تعاقد مع نجل وليد الركراكي؟

أعلن نادي أبينغدون يونايتد الإنجليزي التعاقد مع المغربي بريام الركراكي، نجل المدرب وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي لكرة القدم.

وقال النادي الذي ينشط في الدوري الإنجليزي للهواة، في بيان له: "نحن سعداء بانضمام اللاعب الجديد لصفوف نادينا، أصبح لدينا الآن "أسد أطلس" خاص بنا، ويتعلق الأمر بالمغربي بريام الركراكي".

واختتم البيان بالقول: "ربما تعرفون جيدًا هذا الاسم (الركراكي).. نعم! والد بريام هو وليد الركراكي الذي قاد المنتخب المغربي في مسار لا يُصدَّق في مونديال قطر 2022، ووصل معه إلى المربع الذهبي في مشاركة لا يمكن أن تُمحَى من الذاكرة.. نحن متشوقون جدًّا لرؤية وافدنا الجديد على رقعة الميدان في القريب العاجل".

المصدر / وكالات