الأردن.. الإعلان عن لقاء وطني نصرةً للمسجد الأقصى

أعلن الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن في الأردن، عن عقد لقاء وطني حاشد، لنصرة المسجد الأقصى المبارك، وحماية الوصاية الأردنية على المقدسات في القدس.

وقال الملتقى في بيان صحفي، مساء الإثنين، إن اللقاء سيعقد مساء اليوم الثلاثاء، في مقر الأمانة العامة لحزب جبهة العمل الإسلامي (أكبر الأحزاب الأردنية).

وأثار اقتحام وزير أمن الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى المبارك، الثلاثاء الماضي، غضبًا أردنياً واسعاً على المستوى الرسمي والشعبي.

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فقد أدانت وزارة الخارجية الأردنية في بيان اقتحام بن غفير للأقصى، وطالبت الاحتلال بـ"الكف الفوري" عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد، معتبرة أن ما حدث "خطوة استفزازية مُدانة، وتمثل خرقاً فاضحاً ومرفوضاً للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها".

وشن عدد من أعضاء مجلس النواب الأردني، هجوماً على بن غفير، وطالبوا بطرد سفير الاحتلال الإسرائيلي من عمان.

فيما طالبت جبهة العمل الإسلامي بطرد سفير الاحتلال، واستدعاء السفير الأردني لديه، ‏وإلغاء الاتفاقيات الموقعة معه، وعلى رأسها اتفاقية الغاز، "بما ينسجم مع الموقف الشعبي الأردني تجاه العدو الصهيوني".

المصدر / فلسطين أون لاين