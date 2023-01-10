فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

موجة تضخم هي الأسوأ وتحذير دولي.. هذا ما ينتظر العرب ودول العالم عام 2023

اعتقالات جماعية في البرازيل والرئيس يتعهد بملاحقة "الانقلابيين"

الأردن.. الإعلان عن لقاء وطني نصرةً للمسجد الأقصى

حماس: قضية الأسرى على رأس أولوياتنا

"أيقونة الثورة" يشير لأبرز المتورطين باغتيال عرفات ويعد بنشر التفاصيل قريبا

أفضل مطعم في العالم يعتزم الإغلاق بشكل نهائي.. ما هي الأسباب؟

رئيس بلدية خان يونس يلتقي وزير البيئة القطري

خلال زيارة عائلات ببيت حانون.. حماس تدعو للحفاظ على السلم المجتمعي

الاحتلال ينقل 40 أسيرًا جديدًا إلى سجن "نفحة"

"خليجي 25".. العراق يتفوق على السعودية بثنائية نظيفة

بحثا تنفيذ مشاريع بيئية

رئيس بلدية خان يونس يلتقي وزير البيئة القطري

10 يناير 2023 . الساعة 00:48 بتوقيت القدس
...

التقى رئيس بلدية خان يونس ونائب رئيس اتحاد بلديات قطاع غزة د. علاء الدين البطة بوزير البيئة القطري الشيخ فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني في العاصمة الدوحة، وبحث معه تنفيذ سلسلة مشاريع متعلقة بمواجهة التغيير المناخي في المنطقة.

واستعرض البطة خلال اللقاء جُملةً من المشاريع التي نفذتها بلديته، ومنها إنشاء الحدائق والمتنزهات على مساحات واسعة لتنعم الأجيال المقبلة بمستقبل بيئي سليم.

وأشار إلى اهتمام الهيئات المحلية في قطاع غزة بتنفيذ المشاريع المتعلقة بالقطاع البيئي والصحي في إطار المساعي المبذولة لمواجهة التغيير المناخي بالمنطقة.

وعبر رئيس البلدية عن شكره لدولة قطر الشقيقة وحكومتها وشعبها على دعمهم ومساندتهم للشعب الفلسطيني ومواقفهم المشرفة تجاه القضية الفلسطينية ودعم صمود شعبنا.

من جانبه أشاد الوزير القطري بجهود بلديات القطاع في تعزيز خدماتها المقدمة للمواطنين والعمل بشكل دؤوب لتوفير حياة كريمة للسكان على الرغم من تتعرض له البلديات من ضغوطات جمة جراء الظروف الراهنة.

وأكد على الموقف الثابت لدولة قطر في دعم الشعب الفلسطيني بكافة المحافل ونصرة القضية الفلسطينية وتقديم كافة أشكال الدعم، من أجل التخفيف عن كاهل قطاع غزة والشعب الفلسطيني.

ووعد الوزير القطري بدراسة مقترحات المشاريع المقدمة من بلدية خان يونس من أجل تأمين الدعم المناسب لتنفيذها.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#قطر #بلدية خان يونس #وزير البيئة القطري

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة