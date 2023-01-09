الاقتصاد: استيراد 117641 شاحنة وتصدير 7458 خلال 2022

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، اليوم الاثنين، عن إجمالي حركة الشاحنات عبر معبري كرم أبو سالم ورفح التجاري خلال عام 2022 الماضي.

وقالت الإدارة العامة للتجارة والمعابر بالوزارة في تقريرها السنوي، إنه تم استيراد 117641 شاحنة محملةً بالسلع والبضائع، بينها 79638 عبر معبر كرم أبو سالم، و38003 شاحنة عبر معبر رفح التجاري، وتصدير 7458 شاحنة محملةً بحديد الخردة والأثاث والخضار والملابس الشيبس والأسماك عبر المعبرين.

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وبيّن التقرير أنه تم إدخال 11222 شاحنة محروقات بينها 5573 شاحنة عبر معبر كرم أبو سالم، و5649 شاحنة عبر معبر رفح.

وأفاد بأنّ عدد أيام العمل في معبر كرم أبو سالم خلال عام 2022 بلغت 234 يومًا، بينما بلغ عدد أيام العمل في معبر رفح التجاري 150 يومًا.

وعلى صعيد حاجز بيت حانون، أشار التقرير إلى أنه تم إدخال 1,183,998 جرام من الذهب والمجوهرات، وتصدير 410,952 جرام.

المصدر / فلسطين أون لاين