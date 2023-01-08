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بقيمة 16 ألف شيكل

تفاصيل حلّ عدة خلافـات مالية في شمال غزة

08 يناير 2023 . الساعة 19:56 بتوقيت القدس
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أنهت أقسام دائرة الشرطة المجتمعية بمحافظة شمال غزة 7 خلافات مالية خلال الأسبوع الماضي، بقيمة 16 ألفًا و200 شيكل، و300 دولار، عبر أقسامها المنتشرة في المحافظة.

وأوضحت دائرة الشرطة المجتمعية بالشمال أنّ القضايا المالية المذكورة تنوعت ما بين ديون شرعية، ومعاملات تجارية.

ولفتت الشرطة المجتمعية إلى أنه من ضمن القضايا المنجزة شكوى المواطن (ع،أ) والذي تَقدّم بها ضد (ز،م) حول خلاف مالي بقيمة 7 آلاف شيكل حول تبعات بيع وترخيص مركبة بينهما.

وأشارت الشرطة المجتمعية بالشمال إلى جمع أطراف الخلافات، وقدمت لهم حلولًا مرضية، من ثم قامت بتحرير تنازلات حسب الإجراءات القانونية المتبعة، والتنازل عن الشكاوى حسب الأصول.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #الشرطة المجتمعية

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