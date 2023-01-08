إدانة حقوقية لاعتقال أجهزة السلطة ناشطًا من نابلس

دانت مجموعة "محامون من أجل العدالة" اعتقال أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية النشطاء على خلفية حرية الرأي والتعبير.

ودعت المجموعة الحقوقية في بيان لها، جميع المؤسسات الحقوقية لمخاطبة جهاز الأمن الوقائي للإفراج فوراً عن الناشط سقف الحيط الذي اعتقل يوم أمس من نابلس.

وذكر شهود عيان أن ضابط القوة التي نفّذت عملية اعتقال سقف الحيط وجّه أوامر لعناصر أجهزة السلطة، بضربه وتكسيره قبل أن يصل مقر الاحتجاز.

والناشط سقف الحيط هو أحد أصدقاء الشهيد نزار نبات، ولم يتوقف للحظة عن المطالبة بمحاكمة القتلة.

وسبق أن اعتقلت أجهزة السلطة محمد مجدي بنات الشاهد الثاني في قضية اغتيال نزار بنات.

في المقابل أطلقت أجهزة السلطة سراح المتهمين في قتل نزار بنات، ما دفع العائلة للتوجّه إلى القانون الدولي.

ورصد نشطاء وجود نحو 60 معتقلاً سياسيّاً في سجون السلطة بالضفة الغربية، معظمهم من نابلس والخليل وبيت لحم.

وتفتقر الاعتقالات إلى ضمانات المحاكمة العادلة، وتمثّل اعتقالاً إدارياً يخالف القانون الأساسي الفلسطيني، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

المصدر / فلسطين أون لاين