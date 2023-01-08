"بن غفير" يلغي قانونًا يسمح لأعضاء "الكنيست" بزيارة الأسرى

قال مكتب إعلام الأسرى، صباح اليوم الأحد، إن وزير الأمن القومي في حكومة نتنياهو، المتطرف، إيتمار بن غفير، ألغى قانونا يسمح لأعضاء "الكنيست" العرب في الداخل المحتل بزيارة الأسرى الفلسطينيين الأمنيين.

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وتأتي خطوة بن غفير، بعد ساعات من إعلان الإعلام العبري، عن إيعازه لإدارة سجون الاحتلال، بفتح تحقيق في تسريب كتاب للأسير القائد حسن سلامة، وطلبه تشديد الإجراءات بحق الأسير سلامة إلى جانب أي أسير يحاول كتابة مثل هذه الكتب، ومنعهم من ذلك.

أكدت جمعية واعد للأسرى والمحررين، أن سلوك المتطرف بن غفير سيقود السجون لمرحلة دموية، داعيةً لالتئام فلسطيني عاجل لحماية الأسرى.

وقالت الجمعية في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن ما تسمى بمصلحة السجون قد بدأت فعليا بتنفيذ المخطط الإجرامي للمدعو بن غفير والمشرف بشكل مباشر على السجون في كيان الاحتلال.

وأضافت أن هذا السلوك الإجرامي الخطير المتمثل بتشديد ظروف الاعتقال الأسرى أكثر مما هي عليه، وتضييق الخناق بزيادة لن يؤدي إلا إلى مواجهة شاملة لم تمر من ذي قبل وستقود هذه الأفعال لمرحلة دموية لا يمكن لأحد أن يتوقع أين سيصل مداها.

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وذكرت الجمعية، أن الأسرى والأسيرات الذين يحرمون من أبسط حقوقهم الإنسانية منذ سنوات طوال لن يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء هذه الإجراءات التنكيلية، مضيفةً: "نثق كل الثقة بقدرة الحركة الوطنية الأسيرة على مواجهة ومجابهة هذا الإرهابي الصهيوني وسلوكه الطائش والأرعن".

وأشارت إلى أن الاحتلال يواصل بث روايته المكذوبة بأن الأسرى يعيشون في حياة ملؤها الرفاهية بينما يقتلهم في سجونه عبر أدوات متعددة أهمها الإهمال الطبي، حيث ارتقى في العام المنصرم 6 أسرى شهداء نتيجة لهذه الجريمة وحدها، إضافة إلى سياسات العزل الإنفرادي والمنع من الزيارات وقرصنة وسرقة أموال الكانتينا ومنعهم من استقبال الملابس لسنوات عدة ومحاربتهم في أدنى حقوقهم التي كفلتها المواثيق الدولية.

المصدر / فلسطين أون لاين