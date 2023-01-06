هنية يعزي بوفاة الشيخ صادق الأحمر

هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ظهر اليوم الجمعة الشيخ حميد الأحمر عضو مجلس النواب اليمني ورئيس مجلس أمناء مؤسسة القدس الدولية ورئيس تجمع برلمانيون من أجل القدس، حيث قدم له التعازي بوفاة شقيقه الشيخ صادق الأحمر رحمه الله القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح وشيخ مشائخ حاشد باليمن الشقيق.

وقال رئيس الحركة خلال الاتصال "تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الشيخ الكبير المغفور له بإذن الله صادق بن عبد الله الأحمر، هذه القامة اليمنية العربية الإسلامية، مستحضرًا دعمه للقضية الفلسطينية، ومواقفه العروبية الأصيلة، وسيره على خطا والده الشيخ الكبير عبد الله بن حسين الأحمر.

وأضاف "نتقدم منكم ومن العائلة الكريمة وكافة قبائل حاشد والشعب اليمني الشقيق وجميع محبي ومريدي الشيخ الفقيد بخالص التعازي"، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه، وينزله منازل المكرمين من عباده، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وحسن العزاء.

المصدر / فلسطين أون لاين