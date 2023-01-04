"مؤتمر فلسطينيي أوروبا" يستنكر اقتحام المتطرف "بن غفير" للأقصى

استنكرت مؤسسة "مؤتمر فلسطينيي أوروبا"، اقتحام وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير ومجموعة من المستوطنين، لـ المسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وعد المؤتمر في بيان له، اليوم الأربعاء، ذلك استفزازا لمشاعر الفلسطينيين، ومحاولة إسرائيلية لتصعيد الأوضاع في مدينة القدس المحتلة.

وأدانت مؤسسة مؤتمر فلسطينيي أوروبا بشدة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية وسياسة التهويد بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين، واعتبرتها منافية للقوانين الدولية المتعلقة بمدينة القدس.

واعتبرت اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى، دليلًا على أن حكومة نتنياهو الجديدة هي حكومة يمين متطرف، ترفع شعار الحرب والعدوان على الشعب الفلسطيني ومقدساته.

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ودعت الأطراف الدولية وعلى وجه الخصوص الأوروبية منها إلى التدخل العاجل لوضع حد للجرائم الإسرائيلية التي تتواصل بحق الشعب الفلسطيني، والتصدي للحكومة الإسرائيلية المتطرفة وسياساتها العدوانية ضد الفلسطينيين.

وأكدت على أن الفلسطينيين في أوروبا على عهدهم في الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين، مستندين إلى القوانين الدولية في ردع الاحتلال عن جرائمه بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.

المصدر / فلسطين أون لاين