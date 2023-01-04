حملة مداهمات واعتقالات واشتباكات في الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددًا من الشبان.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين مجموعة من المقاومين وقوات الاحتلال في مدينة نابلس وبلدة قباطية قضاء جنين.

وأفاد نادي الأسير باعتقال عددٍ من المواطنين في الضفة، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال مناطق عدة في مدينة نابلس، منها منطقة رأس العين، ونشرت قناصتها على أسطح أبنية في المنطقة، حيث حاصرت منزلًا وقامت باعتقال أحد الشبان، كما اقتحمت شارع المنجرة ومنطقة أبو بكر بالجبل الشمالي في المدينة.

كما واقتحمت قوات خاصة محيط البلدة القديمة في نابلس، وجرى إطلاق نار كثيف عقب اقتحام قوات خاصة للاحتلال محيط البلدة القديمة.

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واعتقلت قوات الاحتلال يزن الحبش، والأسير المحرر طارق الكوني عقب اقتحام منزله في منطقة الجبل الشمالي، كما اعتقلت براق زعيم مشعطي بعد اقتحام منزل ذويه في بلدة دير الحطب شرق نابلس.

وعقب اقتحامات الاحتلال، قررت مديرية التربية والتعليم في نابلس تأخير الدوام المدرسي حتى الساعة التاسعة صباحًا، نظرًا للظروف الأمنية.

وفي محافظة الخليل، داهمت قوات الاحتلال عدة منازل في حي كريسة في دورا، وأطلقت قنابل الغاز صوب الفلسطينيين.

ومن محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين قسام ومسعود زهير صمادعة، ومحمد الكنش من مخيم الجلزون، وصالح الماكن من دير أبو مشعل.

وفي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين عبد الله أبو وعر، ومروح ياسر خزيمية، ولطفي أبو الرب، عقب اقتحام منازلهم في بلدة قباطية.

وأطلق مسلحون النار تجاه قوات الاحتلال واستهدفوها بعبوة شديدة الانفجار خلال اقتحامها بلدة قباطية، فيما أُصيب شاب برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحام البلدة.

ومن محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب كايد نايفة عقب اقتحام منزله في ضاحية شويكة.

المصدر / فلسطين أون لاين