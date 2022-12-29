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"نادي الأسير": أكثر من 80 معتقلًا إداريًّا يواصلون مقاطعتهم لـ(محاكم) الاحتلال

29 ديسمبر 2022 . الساعة 12:28 بتوقيت القدس
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سجون الاحتلال الإسرائيلي (أرشيف)

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، أنّ أكثر من 80 معتقلًا إداريًّا يواصلون مقاطعتهم لـ(محاكم) الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداري.

وأضاف في بيان صحفي: إنّ "عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال بلغ نحو 850 معتقلًا، جُلّهم ممن أمضوا سنوات في الاعتقال، من بينهم 7 أطفال، وأسيرتان وهما: شروق البدن، ورغد الفني"، مشيرًا إلى أنّ هذه النسبة هي الأعلى منذ أكثر من عشر سنوات، حيث أصدرت سلطات الاحتلال منذ مطلع العام الجاري، وحتى نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي أكثر من 2135 أمرَ اعتقالٍ إداري.

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وبيَّن نادي الأسير أنّ سلطات الاحتلال جدَّدت مؤخرًا أوامر الاعتقال الإداري للعشرات من المعتقلين، منهم أسرى ممن انتهت محكومياتهم، وجرى تحويلهم بعد ذلك إلى الاعتقال الإداري، من بينهم: الأسير جلال الدين النجار من بلدة سلواد شرق رام الله، الذي أنهى محكوميته البالغة عامين ونصف العام، وجرى تحويله إلى الاعتقال الإداري قبل موعد الإفراج عنه بفترة وجيزة.

من بين الأسرى أيضًا: غسان زواهرة (41 عامًا) وهو من مخيم الدهيشة في بيت لحم، حيث جرى تمديد اعتقاله الإداري مؤخرًا، علمًا أنه أمضى ما مجموعه 15 عامًا في سجون الاحتلال، كما جددت الاعتقال الإداري بحقّ المعتقل جمال النسر (76 عامًا) وهو أكبر المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#محاكم الاحتلال #نادي الأسير #معتقل إداري

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