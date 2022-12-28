فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

السلطة تواصل ملاحقاتها السياسية وتعتقل 3 طلبة من الخليل وسلفيت

في رابع تشريع.. "الكنيست" يصادق على "قانون بن غفير"

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للأسير "سلامة" للمرة الثانية

الإعلام العبري: 29 قتيلًا و129 مصابًا في سلسلة عمليات فلسطينية خلال 2022

البرد يغطي الكويت في مشهد نادر لم تشهدها الدولة منذ نحو عقدين

الاحتلال يعتقل مقدسيين مُبعدَين إلى أريحا

الداخلية بغزة تُعلن آلية السفر عبر معبر رفح الخميس 29 ديسمبر

3 أسيرات أضربن عن الطعام احتجاجاً على إجراءات الاحتلال

الاحتلال ينصب حاجزاً عسكرياً شمال الخليل

"النقل والمواصلات": حملة تخفيض ترخيص المركبات تنتهي خلال يومين

على أملاك بطريركية الروم الارثوذكس

الأردن يدين الاعتداءات المستمرة على أملاك بطريركية الروم المقدسية

28 ديسمبر 2022 . الساعة 11:37 بتوقيت القدس
...
الأردن يدين الاعتداءات المستمرة على أملاك بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاعتداءات المستمرة للمجموعات الاستيطانية على أملاك بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، وآخرها اقتحام أرض تابعة للبطريركية في وادي حلوة بسلوان جنوب البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سنان المجالي، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، رفض المملكة المُطلق لجميع الإجراءات التي تستهدف الوجود المسيحي في القدس المحتلة وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، بما في ذلك الأملاك والأوقاف الإسلامية والمسيحية، ووقوف المملكة إلى جانب المقدسيين والكنيسة الأرثوذكسية ضد اعتداءات المتطرفين والمستوطنين.

يُذكر أن سلطات الاحتلال تواصل مخططات التهويد في مدينة القدس المحتلة، تزامنًا مع ارتفاع وتيرة الاقتحامات المتكررة للمستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك بحماية من جيش الاحتلال.

ومنح الهاشميون خلال فترة حكمهم للضفة الغربية من 1967 – 1952 الحرية المطلقة للطوائف المسيحية المختلفة لصيانة وإعمار كنائسهم وأديرتهم، حيث تم إعمار كنيسة القيامة خلال العهد الهاشمي وقبل الاحتلال الإسرائيلي في عام 1967 إعمارا شاملا شمل القبة والجدران.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#القدس المحتلة #بلدة سلوان #وادة حلوة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة