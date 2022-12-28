اليونايتد يواصل نتائجه الإيجابية وتشلسي يعود الى سكة الانتصارات

عزز مانشستر يونايتد موقعه في المركز الخامس وحقق الفوز على ضيفه نوتينغهام فورست بثلاثة أهداف دون رد الثلاثاء في إطار المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

ورفع اليونايتد رصيده بذلك إلى 29 نقطة في المركز الخامس مواصلاً الضغط على توتنهام الرابع برصيد 30 نقطة، من جانبه تجمد رصيد نوتينغهام عند 13 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وفي لقاء ثان عاد نادي تشلسي مجدداً إلى طريق الانتصارات عقب فوزه على ضيفه بورنموث بهدفين دون رد الثلاثاء ضمن المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

بدأ تشلسي المباراة بقوة سعياً لتسجيل هدف مبكر استغلالاً لعاملي الأرض والجمهور وبالفعل تمكن كاي هافيرتس من افتتاح التسجيل في الدقيقة 16 بعد أن انقض على تمريرة رحيم ستيرلينغ العرضية.

وفي الدقيقة 24 برهن "البلوز" على عودتهم القوية وأحرزوا الهدف الثاني عن طريق ماسون ماونت.

ورفع تشلسي رصيده إلى 24 نقطة متقدماً للمركز الثامن فيما تجمد رصيد بورنموث عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر.

المصدر / وكالات