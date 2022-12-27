الاحتلال يعلن اعتقال مواطن بزعم تنفيذ تفجير بالقدس

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، اعتقال مقدسي بزعم تنفيذ تفجير في غرب القدس المحتلة الشهر الماضي أدى إلى مقتل مستوطنين.

ووفق بيان لشرطة الاحتلال فإن المقدسي يبلغ 26 عاما وإنه مهندس ميكانيكي، وقد تم نقله مع اعتقاله إلى التحقيق.

وأضافت المعتقل نفذ الهجوم بمفرده، مبينة أنه تم اعتقاله في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

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وفي 23 نوفمبر وقع انفجار قوي بعبوة ناسفة قرب محطة للحافلات غرب القدس وتلى ذلك انفجار عبوة ناسفة أخرى في موقع آخر.

وقالت سلطات الاحتلال آنذاك إن "الانفجار المزدوج أدى إلى مقتل شخصين وإصابة أكثر من 20 شخصًا معظمهم في حالة طفيفة".

المصدر / وكالات