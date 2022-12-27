نزار بنات (1978-2021) ناشط في المجال السياسي والحقوقي، فلسطيني مهتم بحقوق الإنسان والديمقراطية.

ناشط ضد مشروع الاستيطان واتفاق أوسلو بقيادة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وينتهج الفكر القومي، وهو من أبرز النشطاء المعارضين للسلطة الفلسطينية ومهاجمة لسياساتها والأشخاص الفاسدين فيها.

وهو رئيس قائمة الحرية والكرامة في انتخابات المجلس التشريعي التي تم تحديد موعدها ثم إلغاؤها.

اعتقلته السلطة الفلسطينية عدة مرات بتهمة إهانة المشاعر الوطنية ومهاجمة السلطة الفلسطينية والتحريض على محاربة السلطة الفلسطينية عبر صفحته على فيسبوك.

وتعرض منزله للهجوم من قبل عناصر أمنية بعد مطالبته للاتحاد الأوروبي بقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية لتأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية لعام 2021، وهي العملية التي ندد بها الاتحاد الأوروبي في 2 مايو 2021 في حسابه الرسمي وقولها:" تتابع مفوضية الاتحاد بشأن فلسطين بقلق الهجوم الذي استهدف منزل الناشط نزار بنات في مدينة دورا جنوب الضفة الغربية".

في 24 حزيران 2021 اقتحمت قوة من الأمن الوقائي منزله واعتقلته، وفي ساعة مبكرة من فجر اليوم أعلنت السلطة الفلسطينية رسميًا مقتل الناشط نزار بنات بعد أن اعتقلته قوة من الشرطة في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، فيما اتهمت عائلته السلطة بقتله عمدًا.

حالة من الغضب والاستنكار سادت الشوارع الفلسطينية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد الاعتداء واعتقال فتيات من قبل الأجهزة الأمنية أثناء مشاركتهن في تظاهرات منددة لعملية الاغتيال، تلتها مظاهرات ومسيرات في مدينتي الخليل ورام الله احتجاجاً على الظروف.

وفي يونيو 2022، قررت النيابة العسكرية الفلسطينية الإفراج المؤقت عن جميع المعتقلين المتهمين بقتل الناشط نزار بنات بذريعة فيروس كورونا، وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إن قرار الإفراج غير قانوني لأنه ينتهك القانون الأساسي والقانون الثوري الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين