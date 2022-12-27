غزة: إحياء اليوم الوطني لشهداء "الداخلية" خلال عدوان عام 2008

أحيت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الثلاثاء، اليوم الوطني لشهدائها في ذكرى عدوان الاحتلال الإسرائيلي عام 2008 على قطاع غزة.

وفي كلمة له، قال وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني، ناصر مصلح، خلال كلمته إن وزارته قدمت مئات الشهداء من ضمنهم وزير الداخلية الشهيد سعيد صيام.

وأضاف مصلح: "تمكنا من استيعاب الضربة الأولى وحافظنا على الجبهة الداخلية وفاجئنا العدو وأربكنا كيانه، وأكملنا عملنا على أكمل وجه خلال العدوان".

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وأكد مصلح في كلمته أن الاحتلال الإسرائيلي حاول خلال عدوانه عام 2008، نشر الفوضى والفلتان في غزة، عشية "حرب الفرقان".

ونوه إلى أن "الداخلية" خرجت من هذه الحرب أقوى عزيمة وأكثر تنظيمًا وقوة، وفاجئت العدو وأربك كيانه، وأكملت الوزارة عملها على أكمل وجه.























المصدر / فلسطين أون لاين