فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

محامي المعتقل السياسي مصعب اشتية يؤكد تدهور وضعه الصحي

رسمياً: لاعب أتلتيكو مدريد يرحل للدوري الإنجليزي

والدةُ المعتقل أنس حمدي تُطالب بالإفراج الفوري عنه ووقف ملاحقته

الدفاع المدني يصدر تحذيرات أثناء المنخفض الجوي

تصريحٌ صحفيٌّ مهمٌّ من كهرباء غزة

هل يرحل كوليبالي عن نادي تشيلسي؟

أجهزة السلطة تُصعّد اعتقالاتها ضد الأكاديميّين والطلبة بالضفة الغربية

نجمُ تشيلسي مطلوبٌ بقوة من نادي النصر السعودي

خدماتُ رفح يجتاز عقبة الهلال وشباب جباليا يحسم ديربي الشمال

بلدية رهط: سوف نُعيد صيانة المقابر التي هدمها الاحتلال

محامي المعتقل السياسي مصعب اشتية يؤكد تدهور وضعه الصحي

25 ديسمبر 2022 . الساعة 22:38 بتوقيت القدس
...

أكد محامي المعتقل السياسي لدى أجهزة السلطة مصعب اشتية، أنه يعاني من وضع صحي غير مستقر، وذلك بعد مئة يوم على اختطافه خارج القانون.

وقال المحامي مصطفى شتات إن "مئة يوم على اختطاف مقاوم فلسطيني لم يرتكب أية جريمة، بل وضع نفسه وحياته فداء للشعب الفلسطيني، ومن العار الإبقاء على اختطافه طوال هذه الفترة، مع أن جريمة اختطافه أصلا مدانة ومستنكرة".

وأضاف شتات أن "الإفراج عنه غير مطروح عند الأجهزة الأمنية، التي تشن حملة اعتقالات بحق المقاومين في الضفة الغربية".

ولفت إلى أن وضع مصعب الصحي غير مستقر وغير معلوم، مع استمرار منع المحامين من زيارته.

واشتية (30 عاما) أسير محرر أمضى 4 سنوات في سجون الاحتلال، ورفيق الشهيد القائد في عرين الأسود وديع الحوح، اعتقلته أجهزة أمن السلطة في 19 من سبتمبر الماضي بعد الاعتداء عليه، برفقة المطارد عميد طبيلة، ما أشعل حالة غضب في صفوف الفلسطينيين أدت إلى مواجهات عنيفة في مدينة نابلس.

واستنكر أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، استمرار جريمة الاعتقال السياسي بحق أبنائهم في سجون السلطة، في ظل تدهور الحالة الصحية لعدد منهم.

وأكدوا أن استمرار أجهزة السلطة في اعتقال أبنائهم دون مبررات وعلى خلفية الانتماء السياسي، هو ضرب لأبسط الحقوق التي كفلها القانون، وتعدٍ صارخ على حرية الرأي والتعبير، وضرب للنسيج المجتمعي بين أبناء شعبنا.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#أمن السلطة #نابلس #اعتقال سياسي #مصعب اشتيه

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة