الدفاع المدني بغزة: تعاملنا مع 50 مهمة منذ بداية المنخفض الجوي

قال الناطق باسم الدفاع المدني بغزة الرائد محمود بصل، إن الطواقم المختصة في الجهاز أعلنت الاستنفار ورفع الجهوزية منذ بداية المنخفض الجوي.

وأضاف بصل، في تصريحات لإذاعة صوت الأقصى أن طواقمه تعاملت مع ٥٠ مهمة في منطقتي دير البلح وخانيونس.

وأوضح أن طواقم الدفاع المدني تعمل منذ ساعات بدء المنخفض للتعامل مع آثار المنخفض الجوي.

وأكد أن طواقمه متواجدة في الميدان مع خلية الأزمة وتعمل لخدمة المواطنين المتضررين.

وأشار إلى أن الدفاع المدني يستقبل إشارات المواطنين عبر الأرقام المجانية ١٠٩.

وناشد بصل المواطنين باتباع التعليمات التي يطلقها الدفاع المدني، مؤكدًا على بذلهم جهودًا كبيرًا في دير البلح وخانيونس للسيطرة على آثار المنخفض.

المصدر / فلسطين أون لاين