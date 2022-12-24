المقدسي "أبو رجب".. ملاحقات لهدم بيته والمستوطنون ينعمون بالتوسع الاستيطاني

القدس المحتلة-غزة/ أدهم الشريف:

بينما يعيش عمر أبو رجب تحت سيف الملاحقة والتهديد بهدم منزله في القدس المحتلة، ينعم المستوطنون المجاورون له بالحرية الكاملة، في انتهاك لحقوق الفلسطينيين والاستيلاء على منازلهم، وإقامة المزيد من البؤر الاستيطانية.

وكانت سلطات الاحتلال قد قررت هدم منزل "أبو رجب" في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وهي إحدى أكثر المناطق المستهدفة بمشاريع التوسع الاستيطاني.

يروي "أبو رجب" لصحيفة "فلسطين" تفاصيل هدم قوات الاحتلال أجزاء من منزله الذي يقيم فيه وشقيقه وأسرتاهما المكونتان من 16 فردًا، موضحًا أن جنود الاحتلال المدججين بالسلاح اقتحموا منزل العائلة أول من أمس، ليتفاجأ سكانه بالجنود بينهم.

وذكر أنه لم يتلقَّ إخطارًا بالهدم، ونفذ جنود الاحتلال عملية الهدم لأجزاء من المنزل بزعم "عدم الترخيص".

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ودائمًا ما يتخذ الاحتلال عدمَ امتلاك أهالي القدس تصاريحَ بناء ذريعةً لهدمها بآلياته، أو إجبار أهلها على هدمها بأنفسهم لعدم قدرتهم على تحمل تكاليف الهدم بآلياته، في مشهدٍ يتكرر كثيرًا ويثبت حجم المعاناة والألم الواقعيْن على الأهالي هناك.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يهدم فيها الاحتلال منزلًا للمواطن المقدسي "أبو رجب"، إذ هدم منزلًا بالكامل كان يملكه ونجله في حي سلوان.

وبيَّن أن قوات الاحتلال نفذت جريمة الهدم على الرغم من صدور قرار محكمة بعدم هدمه، مؤكدًا "مهما بلغت جرائم الاحتلال وبشاعتها بحقنا، ولو بتنا في الشوارع، لن أترك وعائلتي القدس تحت أي ظرف".

وتفيد معطيات أعدها باحثون مختصون في شؤون القدس وحصلت عليها صحيفة "فلسطين"، بأن عدد المنشآت التي هدمها الاحتلال منذ احتلاله مدينة القدس بالكامل سنة 1967 وحتى 31 أغسطس/ آب 2022، وصل إلى 5695 منشأة، 87 بالمئة منها منازل يملكها مواطنون مقدسيون.

ووفقًا للمعطيات نفسها، فإن عدد المنشآت التي هدمت ذاتيًّا بيد أصحابها وصل إلى 579 في القدس.

وأفاد الباحث في شؤون القدس فخري أبو دياب، بأن عدد المقدسيين المتضررين من جرائم الهدم هذه بلغ عام 2014م 75 مواطنًا.

واستند أبو دياب في إحصاءاته هذه إلى تقارير صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، وجمعيات ومنظمات أهلية وحقوقية محلية ودولية أيضًا، مبينًا لـ"فلسطين" أن عدد المنشآت التي هدمها الاحتلال في بلدة سلوان وحدها 2041 منشأة، بينها 134 حالة هدم ذاتي، نتج عنها جميعها أكثر من 15 ألف مقدسي متضرر.

وأوضح أن قيمة الخسائر الماديَّة التي لحقت أهالي القدس نتيجة جرائم الهدم بلغت 670 مليون دولار، وهذا الحد الأدنى، على حين أن مخالفات البناء وصلت إلى 57 مليون شيقل (قرابة 17 مليون دولار).

وذكر أن عدد المنازل التي تسلمت أوامر هدم من سلطات الاحتلال في القدس بلغ 22354 منزلًا، تضم 125 ألف مقدسي مهددين بالتهجير القسري.

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وأضاف أنه في سلوان وحدها 6713 منزلًا أصحابها مهددون بالطرد، تضم 34 ألف مواطن على الأقل.

ونبَّه على أن عدد سكان مدينة القدس حسب إحصائيات وزارة الإسكان بحكومة الاحتلال 370 ألف مقدسي يحملون "الهوية الزرقاء"، وهم بحاجة سنوية إلى 5000 وحدة سكنية جديدة بسبب الامتداد العائلي الناتج عن التكاثر، يوافق الاحتلال على منح 1 بالمئة منهم تراخيص بناء، وترفض البقية.