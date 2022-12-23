تعرف على الهدف القادم لوليد الركراكي مدرب منتخب المغرب بعد كأس العالم

حدّد وليد الركراكي، هدفه المقبل على رأس المنتخب المغربي، بعد الإنجاز الذي حققه مؤخرًا في بطولة كأس العالم قطر 2022، بالوصول إلى نصف النهائي وإنهاء المسابقة في المركز الرابع لأول مرة في تاريخ المغرب، معلنًا عن شرط واحد لاستمراره مع "أسود الأطلس" بعد النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية التي ستُقام في كوت ديفوار عام 2024.

ونقل موقع "فوت ميركاتو" اليوم الجمعة، عن مدرب "أسود الأطلس" قوله لوسائل إعلام مغربية: "بعد عام من الآن، سنلعب بطولة كأس أمم أفريقيا، ونريد أن نمثل فيها المغرب بأفضل مستوى ممكن، ندرك جيدًا أن كرة القدم ليست لديها ذاكرة، لهذا علينا التقدم نحو الأمام من أجل التألق مجددًا".

ووضع مدرب الوداد السابق شرطًا للاستمرار مع "الأسود" يتمثل في بلوغ الدور نصف النهائي في النسخة القادمة من كأس أمم أفريقيا، قائلًا: "نريد الحفاظ على مستوانا الحالي، والحفاظ على روح الانتصارات. يجب علينا أن نبقى ضمن أفضل 4 منتخبات في أفريقيا. بالنسبة لي، أريد بلوغ نصف نهائي الكان على الأقل، وفي حال لم أحقق هذا الهدف؛ فسأرحل وأترك مكاني لمدرب آخر.. المغرب يجب أن يستهدف دائمًا النهائي أو نصف النهائي على الأقل".

المصدر / وكالات