الشرطة تُنهي عدة خلافات مالـية وسط قطاع غزة

أنهت الشرطة المجتمعية، 5 خلافات مالية بقيمة 14 ألفا و200 شيقل و2800 دولار، عبر أقسامها المنتشرة في مراكز المحافظة الوسطى.

وأوضح مدير دائرة الشرطة المجتمعية - الوسطى المقدم إبراهيم موسى، في تصريح اليوم، أن القضايا المالية المذكورة تنوعت ما بين ديون شرعية ومعاملات تجارية.

وذكر أن من ضمن القضايا المنجزة شكوى مالية بقيمة 6 آلاف و800 شيقل تقدم بها المواطن "خ، ص" ضد المواطن "س، س" إثر معاملات تجارية بينهما.

وأشار موسى إلى أن الشرطة المجتمعية جمعت جميع أطراف الخلافات التي تم إنجازها واستمعت لأقوالهم، وصولًا إلى اتفاق برضا جميع الأطراف ومن ثم تحرير تنازلات حسب الإجراءات القانونية المتبعة، والتنازل عن الشكاوى حسب الأصول.

وفي السياق، أنهى قسم الشكاوى في مركز شرطة بيت لاهيا خلافاً مالياً بين اثنين من المواطنين على باقي ثمن منزل بقيمة "13" ألف شيقل.

وأوضح مدير مركز بيت لاهيا المقدم فراس عليان، في تصريح، أمس، أنه بعد تلقي الشكوى تم جمع طرفي الخلاف واستمع لبيّناتهما.

ولفت عليان إلى أنه وبعد جهود حثيثة لحل النزاع الذي دام بينهما لأكثر من ثماني سنوات، تم التوصل إلى حل الخلاف على أن يُدفع المبلغ دفعة واحدة في مدة زمنية أقصاها منتصف الشهر القادم.

المصدر / فلسطين أون لاين