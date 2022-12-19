مرابطون يطلقون نداءات للعائلات المقدسية بتكثيف التواجد في "الأقصى"

أطلق مرابطون في المسجد الأقصى المبارك، نداءات لعائلات القدس وأهالي المدينة كافة بضرورة الحشد في المسجد المبارك، وتكثيف التواجد فيه لحمايته من المستوطنين.

وناشدت المرابطة المقدسية المبعدة عايدة الصيداوي، كل المقدسيين وخاصة العائلات بالنزول إلى الأقصى للرباط فيه، وحث أبنائها على للتواجد في مسجدهم وأداء الصلاة في كل الأوقات.

وأكدت الصيداوي أن المقدسيين لا يخشون الاحتلال، وأن الرباط في الأقصى دفاع عن العقيدة الإسلامية.

ووجهت المرابطة أسماء الشيوخي رسالة لكل حر وشريف وخاصة من أبناء القدس، بالحفاظ على المسجد الأقصى وعدم تركه للمستوطنين.

اقرأ أيضا: الرباط في الأقصى وهتافات التكبير.. سلاح المرابطين لإفشال "عيد الحانوكاة"

وقالت إن "الأقصى" أمانة في أعناق المسلمين، والآن هو يستباح من المستوطنين ويبعد المرابطون فيه ويحرمون من الصلاة.

وأوضح الباحث في شؤون القدس صالح الشويكي، أن ما يجري في القدس والأقصى صراع وجودي بين الحق والباطل.

وأشار إلى أن الرباط في الأقصى، يفشل مخططات الاحتلال التهويدية داخل المسجد المبارك.

وأضاف أن الاحتلال يحاول منع المرابطين والمصلين من الدخول إلى المسجد، ويمارس عملية التضيق والتفتيش بحقهم.

المصدر / فلسطين أون لاين