"الشعبيّة": إبعاد "الحموري" عن القدس يندرج في إطار سياسة التطهير العرقي

أكدت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، أن إقدام سلطات الاحتلال على إبعاد الناشط الحقوقي المقدسي صلاح الحموري إلى فرنسا، واقتلاعه من مدينة القدس، دون أدنى اعتبار للمطالبات المقدّمة من الدولة الفرنسيّة وجهات أوروبيّة وعالميّة عديدة، يندرج في إطار سياسة التطهير العرقي.

وقالت في بيان صحفي، اليوم الأحد: "إنّ "إبعاد الحموري الذي قضى سنوات في الاعتقال الإداري وغير الإداري في سجون الاحتلال هو قرار سياسي بحت، لا سيما وأنّ الحموري يُطالب بحرية أبناء شعبه وبعدم الاعتداء على الأطفال والنساء، والتوقّف عن هدم البيوت واعتقال الأطفال في مدينة القدس".

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ووصفت ما حصل بأنه: "تطهير عرقي وإفراغ للمدينة المقدسة من سكّانها الأصليين وهي تحت الاحتلال، ما يعني أنّ هناك مخالفة كبرى بحق القانون الدولي، وهذا يستوجب التدخّل السريع من جانب المؤسّسات الدولية لتوقّف هذا الاحتلال الذي لا يعير أي وزن لا للقوانين ولا للمؤسّسات الدوليّة عن ممارساته التعسفيّة".

وطالبت الشعبيّة، جميع المؤسّسات الحقوقيّة والإنسانيّة باستنكار هذه الجريمة، والمطالبة بإعادة صلاح الحموري إلى مسقط رأسه ليتابع حياته مع أفراد أسرته، والتوقّف عن سياسة الإبعاد والاعتقال الإداري التعسفي وكل الممارسات المنافية للقوانين الدوليّة وفي مقدّمتها احتلال الأرض.

المصدر / فلسطين أون لاين