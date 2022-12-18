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قوات الاحتلال تلاحق المرابطين وتعتقل عددًا منهم

محدث عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحماية مشدّدة

18 ديسمبر 2022 . الساعة 09:05 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ووفق دائرة الأوقاف أن عشرات المستوطنين بدؤوا اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك في أول أيام عيد "الأنوار" العبري.

ووفق مصادر مقدسية لاحقت شرطة الاحتلال المرابطين في المسجد الأقصى، واعتقلت المرابطة نور محاميد من باب الأسباط.

وانتشر جنود الاحتلال في ساحات المسجد وأخرجوا شبانا تواجدوا في الساحات، وعرقلوا دخول المصلين وطلاب المدارس الشرعية إلى المسجد.

وكانت جماعات يهودية على رأسها المتطرف بن غفير، قد دعت لاقتحامات غير مسبوقة للمسجد الأقصى، لمناسبة عيد "الأنوار" اليهودي، الذي يبدأ اليوم الأحد، ويستمر حتى السادس والعشرين من شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وأزالت سلطات قبل أيام، لافتة وضعتها الحاخامية الرئيسة الإسرائيلية، منذ عشر سنوات تحرِّم دخول اليهود للأقصى، ووضعت أخرى تشجّع اقتحامات المسجد، وأداء طقوس تلمودية في باحاته، وساحاته.

وتستغل حكومة الاحتلال الأعياد اليهودية بهدف التصعيد في مدينة القدس، عبر تبرير الاقتحامات وإغلاق منافذ المدينة المقدّسة وعزلها عن محيطها وتحويلها إلى ثكنة عسكرية ومنع دخول أبناء شعبنا لها، وقمع المصلين والمرابطين والاعتداء عليهم، وتوفير الحماية الكاملة للمستوطنين لاستباحة المكان وأداء طقوسهم التلمودية، وفرض وجودهم داخل المسجد.

يتبع....

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المصدر / فلسطين أون لاين
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