نائبٌ مقدسيٌّ يدعو للانتصار للأقصى وإنقاذه من الاحتلال

دعا النائب المقدسي إبراهيم أبو سالم إلى ضرورة حماية المسجد الأقصى المبارك، والعمل على تحريره من الاحتلال.

وأوضح أبو سالم في تصريح صحفي اليوم السبت، أنّ النصر الحقيقي، هو نصر التحرير والعزة والكرامة، وإنقاذ الأقصى وكسر أنف العدو.

وأشار إلى أنّ ما جرى في كأس العالم بقطر، ورفع علم فلسطين في كل مكان يؤكد أنّ القلوب معلقة بالقدس المحتلة.

ويُدبّر المستوطنون لاقتحامات شرسة للمسجد الأقصى، بدءًا من يوم غدٍ الأحد بحجة الاحتفال بما يسمى عيد "الحانوكاه" لدى اليهود.

ودعا ما يسمى "باتحاد منظمات الهيكل" أنصاره إلى اقتحام المسجد الأقصى على مدى أيام "عيد الحانوكاه" التي ستبدأ من 18-12 حتى 26-12-2022.

ومنذ عام 2017 تسعى "جماعات الهيكل" إلى تطوير عدوانها خلال هذا العيد، بحيث تشعل الشمعدان في باب الأسباط، وتقوم بإدخال طقوس إشعاله إلى المسجد الأقصى.

ويتعمّد المستوطنون نقل الرقص والغناء والاحتفالات "بالحانوكاه" إلى مختلف أبواب الأقصى، كأبواب السلسلة والغوانمة والقطانين.

وتُواصل جماعات الهيكل المزعوم حشدها للاقتحام، عبر توفير مواصلات مجانية من وإلى الأقصى، كما دعت منظمة "نساء من أجل الهيكل" إلى اقتحام نسائي بمناسبة "الحانوكاه" يوم الثلاثاء القادم.

المصدر / فلسطين أون لاين