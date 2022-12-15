مواقع التواصل الاجتماعي.. ساحة احتفال افتراضية بانطلاقة حماس

غزة/ محمد أبو شحمة:

تفاعل نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مهرجان الاحتفال بالذكرى الـ35 لانطلاقة حركة المقاومة الإسلامية حماس، الذي أقيم أمس بساحة الكتيبة غرب مدينة غزة، معلنين إقامة احتفال افتراضي على طريقتهم.

وغرد رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر وسم "آتون بطوفان هادر"، مشيدين بمستوى التنظيم العالي لمهرجان انطلاقة حماس، مع نشر صور للحشود الكبيرة.

وغرد أدهم أبو سلمية عبر حسابه في موقع "تويتر" بصورة تظهر الحشد الكبير للجماهير المشاركة في مهرجان الانطلاقة، وكتب: "الإعلام الإسرائيلي تساءل حول الحشد الكبير لمهرجان الانطلاقة، وهل تريد حماس أن تبعث بهذه الحشود كرسالة للحكومة الإسرائيلية الجديدة حول قوة حضورها الشعبي".

وغرد الداعية وائل الزرد عبر حسابه في "تويتر": "عجيبٌ حب وولاء بعض أهل غزة، من بعد صلاة الفجر انطلقوا رجالًا ونساءً يصطحبون أطفالهم، للمشاركة في انطلاقة حماس الـ35 مع أن الجو برد، لكنهم يستشعرون بأهمية المشاركة ووجوب المساندة".

وكتب الكاتب والمحلل السياسي ياسر زعاترة في تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، حول انطلاقة حركة حماس: "حملة اعتقالات واسعة ينفّذها الاحتلال في عدة مناطق بالضفة الغربية؛ شملت العشرات".

وقال زعاترة: "المثير أن حملة اعتقالات أخرى كانت تتم بيد أشاوس التنسيق الأمني ضد كوادر من حماس خاصة في الجامعات"، مضيفا: "هذا شعب فريد يعيش بين بطولة وشرف، وبين نهج عار أدمنته عصابة بطاقات الـVIP بقيادة عباس".

واعتبرت الناشطة ميساء عودة في تغريدة لها الحشود الكبيرة في مهرجان انطلاقة حماس أنها "تجديد العهد للمقاومة ولقائد كتائب القسام محمد الضيف"، مضيفة: "ما حدث في مهرجان الكتيبة بذكرى انطلاقة حركة حماس هو وفاء لشهداء الشعب الفلسطيني".

وقال المختص في الدعاية حيدر المصدر: "كالعادة؛ على مستوى المظهر والترتيب، أبدعت كتائب القسام في تقديم فقرتها، وباغتنا محمد الضيف كدأبه بكلمة وجيزة مكتظة بالمعاني والدلالات".

وأضاف المصدر في منشور عبر حسابه في "فيسبوك: "تضمنت كلمة الضيف أربع أطروحات، أطروحة التحية للشعب، والوعد باستمرار المقاومة، وزوال العدو، ثم أخيرًا أطروحة وحدة كل الساحات، وهذه الأخيرة هي مختصر عنوان المهرجان واستعارته الرئيسية (آتون بطوفان هادر)، لأنها تحتوي دعوة إلى فتح كل الساحات وصولا إلى تحرير الأقصى".

وهنأ مهند كراجة مدير فريق "محامون من أجل العدالة" بانطلاقة حركة حماس، وقال في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في "فيسبوك": "حركة حماس قدمت للشعب الفلسطيني ولا تزال تقدم وتسطر آيات من النصر والمقاومة بقطاع غزة والضفة الغربية".

وأضاف المحامي كراجة: "للأسف قامت أجهزة أمن السلطة بالمباركة للحركة بطريقتها من خلال اعتقال واستدعاء أكثر من 100 من طلبة ومحررين قضوا سنوات عمرهم في سجون الاحتلال".

وأطلق كراجة نداء عاجلا للمؤسسات الدولية لوقف المهزلة التي تقوم بها أجهزة أمن السلطة من اعتقالات تعسفية بطريقة مخالفة للقانون الأساسي.

من جانبه أكد الكاتب والمحلل السياسي عبد الله العقاد أن مهرجان انطلاقة حركة حماس والحشود الضخمة فيه، أوصل عدة رسائل إلى الاحتلال أن أبناء الشعب الفلسطيني يؤمنون بالمقاومة سبيلًا لتحرير فلسطين.

وأضاف العقاد في حديث لصحيفة "فلسطين" أن مهرجان الانطلاقة حمل أيضًا رسالة واضحة من خلال كلمة قائد أركان المقاومة محمد الضيف أن معركة الفصل مع الاحتلال قد اقتربت، وكذلك فتح الساحات لتحرير فلسطين.

وأضاف أن المهرجان حمل أيضا رسالة واضحة من قائد حماس في قطاع غزة يحيى السنوار أكد من خلالها أن الشعب الفلسطيني أمامه استحقاقات كبيرة، والوحدة الوطنية هي الأهم له.