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مئات الآلاف يشاركون في مهرجان انطلاقة "حماس" الـ35 بغزة

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بالصور مئات الآلاف يشاركون في مهرجان انطلاقة "حماس" الـ35 بغزة

14 ديسمبر 2022 . الساعة 10:00 بتوقيت القدس
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شارك مئات الآلاف، اليوم الأربعاء، في مهرجان انطلاقة حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الـ35، على أرض الكتيبة في مدينة غزة.

واحتفى الآلاف بانطلاقة الحركة، والذين احتشدوا على أرض الكتيبة منذ ساعات الصباح الباكر، وقبل البدء الرسمي للمهرجان.

ورفع المشاركون رايات حركة حماس، والأعلام الفلسطينية، وصور الشهداء، وقادة المقاومة الشهداء، وقادة عرين الأسود، وصور المطارد فتحي خازم، والد الشهيدين المقاومين حازم وعبد الرحمن، وكذلك أسرى في سجون الاحتلال.

وحملت خلفية المهرجان الضخمة مسيرًا بشريًّا حاشدًا متوشحًا بالأعلام الخضراء، وأعلام الفلسطينية، فيما اعتلت يمين الخلفية كلمة "آتون بطوفان هادر"، ويسارها صورة القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف إلى جوار الشهيد المؤسس أحمد ياسين، متوسطًا الخلفية المسجد الأقصى وقبة الصخرة.

وتخلل المهرجان فقرات فنية، واستعراضًا للجوقة القسامية التي احتفى بها الجماهير، منذ اللحظة الأولى لدخولها أرض المهرجان.

وتوشّح أفراد الجوقة القسامية بالكوفية والعلم الفلسطيني.

وجابت طائرات مسيرات لكتائب القسام في سماء الكتيبة والمهرجان.

وشملت فقرات المهرجان عدة كلمات رئيسية، كانت لكل من رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، ورئيس "حماس" بغزة، يحيى السنوار، وكلمة للفصائل، ألقاها عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي نافذ عزام، وكذلك كلمة للهيئة القيادية العليا لأسرى "حماس" في سجون الاحتلال، وكلمة لوحدة الظل القسامية والتي كشفت خلالها، عن رقم بندقية الضابط الأسير لديها هدار غولدن.

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