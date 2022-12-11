فرسان حماس يوجهون التحية لـ"عرين الأسود"

ضمن فعاليات الانطلاقة الـ35 لحركة حماس، وجه مئات الفرسان من أبناء الحركة في جنوب غزة، التحية إلى أبطال عرين الأسود في الضفة الغربية المحتلة.

وشارك المئات من الفرسان في مسير انطلق من مسجد الإمام الشافعي وصولا إلى الجندي المجهول، حاملين أعلام فلسطين ورايات حماس وصور عددا من شهداء الضفة الغربية والقدس، وصور المؤسسين السبعة لحركة حماس.

وردد الفرسان في المسير هتافات للمقاومة ولكتائب القسام ولعرين الأسود، مؤكدين على نهج المقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وفي كلمته وجه القيادي في حركة حماس د. رأفت نصار التحية لأرواح الشهداء وللأسرى وللجرحى.

ودعا نصار إلى أوسع مشاركة في مهرجان الانطلاقة 35 لحركة حماس يوم الأربعاء القادم والذي يقام تحت شعار "آتون كطوفان هادر".

وأكد نصار أن هذا المسير هو واحدا من عشرات الأنشطة التي تنفذها جنوب غزة في ظلال الانطلاقة.

















المصدر / فلسطين أون لاين