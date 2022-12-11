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دراجي: الجماهير العربية قامت بواجبها تجاه فلسطين

11 ديسمبر 2022 . الساعة 09:24 بتوقيت القدس
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المعلق الجزائري حفيظ دراجي
الدوحة/ مؤمن الكحلوت:

قال حفيظ دراجي المعلق الجزائري في قنوات "بي إن سبورتس"، إن الجماهير العربية قامت بواجبها تجاه فلسطين من خلال رفع العلم الفلسطيني وارتداء الكوفية، خلال فعاليات بطولة كأس في قطر 2022.

وقال دراجي خلال مقابلته مع الصحفيين الفلسطينيين في الدوحة، إن وجود كأس العالم في قطر، منح الأريحية للجميع لدعم القضية الفلسطينية، بعد التسهيلات التي منحتها الدولة.

وأكد دراجي، أن ما يقوم به من دعم للقضية الفلسطينية، من خلال إبراز معاناة الشعب الفلسطيني عبر تعليقه أثناء المباريات، أو من مواقع التواصل الاجتماعي، هو ليس خدمة بل واجب عليه اتجاه فلسطين وقضيتها العادلة.

وفي سياق منفصل، أوضح دراجي أن المغرب استحق الوصول لنصف نهائي المونديال، بعدما أقصى عدة فرق كبيرة من بينها إسبانيا والبرتغال، وأنه منتخب يمتلك لاعبين ذات مستوى عال قادرين على الوصول إلى النهائي.

كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
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