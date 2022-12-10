قرار مفاجئ لمانويل نوير يصدم جمهور بايرن ميونيخ

انتهى موسم قائد وحارس بايرن ميونيخ الألماني مانويل نوير بسبب كسر تعرضه له في الساق، وفق ما أعلن السبت على انستغرام.

وقال نوير في رسالة برفقة صورة له في المستشفى "مرحباً أيها الشبان، ماذا يمكنني أن أقول، كان بالإمكان أن أحظى بنهاية عام أفضل من ذلك. خلال بحثي عن السكينة عبر التزلج، تعرضت لكسر في القسم السفلي من الساق".

وأضاف "العملية الجراحية التي خضعت لها في الأمس كانت ناجحة. شكراً جزيلاً للأطباء! لكن يؤلمني أن أعرف بأن الموسم الحالي انتهى بالنسبة لي".

ويأتي هذا الخبر المؤلم لابن الـ36 عاماً، ليُضاف الى خيبة خروجه ومنتخب بلاده من الدور الأول لمونديال قطر نتيجة سقوط صادم في الجولة الأولى أمام اليابان 1-2 ثم التعادل مع إسبانيا 1-1 قبل الفوز غير المجدي على كوستاريكا 4-2.

وانضم نوير الى زميله المدافع الفرنسي لوكا هرنانديز الذي تعرض لإصابة قوية في ركبته اليمنى خلال المباراة الأولى لبلاده في مونديال قطر، ما سيحرمه من مواصلة مشواره مع النادي البافاري لما تبقى من الموسم الذي يستأنف في 20 كانون الثاني/يناير حين يتواجه فريق المدرب يوليان ناغلسمان مع مضيفه لايبزيغ في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الألماني.

وسيكون على بديله المخضرم الآخر سفين أولرايش (34 عاماً) سد الفراغ الذي سيتركه القائد نوير، لاسيما في موقعة الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي تجمع بايرن بباريس سان جرمان الفرنسي في 14 شباط/فبراير ذهاباً في "بارك دي برانس"، و8 آذار/مارس إياباً في ميونيخ.

المصدر / وكالات