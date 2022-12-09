دعواتٌ لرفع الجهوزية الشّعبية لمواجهة التطرّف الإسرائيلي في الداخل المحتل

دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل المحتل، إلى "رفع الجهوزية الشّعبية، وتعزيز المناعة الوطنية، ورص الصفوف، لمواجهة التطرف والتّحديات المتزايدة في المرحلة المقبلة من حكومة الاحتلال".

وأكّدت "المتابعة" خلال اجتماعٍ في مدينة الناصرة، وقوفها إلى جانب "المعتقلين، والذين فُرضت عليهم أحكام جائرة في أعقاب "هبّة الكرامة" في 2021م.

وقال رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة: "إنّ شعبنا الفلسطيني يشهد مجزرةً تدريجية ترتكبها حكومة الاحتلال في الضفة الغربية بالأخص، ومقبلون على أخطار أشد".

وأضاف: "هذا يتطلب منّا رص الصفوف، والعمل على وحدة كفاحية حقيقية، والاتفاق على مسار نضاليّ لمواجهة الأخطار والتحديات، ومن ضمنها ما هو متوقعٌ في القدس المحتلة في المرحلة المقبلة في عهد حكومة الاحتلال الفاشية".

وأكد أنّ "حجم التحديات والأخطار التي تواجهها جماهيرنا، وشعبنا الفلسطيني، يتطلب رصّ الصفوف، والتعالي على الخلافات، من أجل المساهمة في رفع جهوزية جماهيرنا لمستوى التحديات، التي تحتاج أيضًا لرفع مستوى المناعة الوطنية، بعيدًا عن أجواء الترهيب والإحباط".

المصدر / فلسطين أون لاين