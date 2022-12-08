الركراكي: ما حققناه رد دين بسيط لبلدنا المغرب

قال مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي إنه مدين بالكثير للمسؤولين عن كرة القدم في بلاده، مؤكدا أنه رد جزءا بسيطا من ذلك بقيادته "أسود الأطلس" إلى ربع نهائي مونديال قطر للمرة الأولى في تاريخهم.

وأوضح الركراكي "أنا سعيد اليوم بهذا الإنجاز لأنني مدين برد الدين للاتحاد المغربي والشعب المغربي على الثقة التي وضعوها في شخصي لاستلام هذا المنتخب والتطور في المغرب كمدرب. هذا رد بسيط لهذا الدين".

واضاف المولود في كورباي-إيسون الواقعة في ضاحية باريس الجنوبية، لوالدين ينحدران من مدينة الفنيدق الشمالية على الساحل المتوسطي: "اعتبر نفسي منتوجا محليا على الرغم من أنه من الصعب فهم ذلك لانني مزدوج الجنسية وكبرت في فرنسا وحصلت على شهاداتي في فرنسا، يجب أن لا ننسى ذلك. ولكن بلدي الأم هو من منحني فرصتي" في إشارة إلى عمله كمدرب لفريقي الفتح الرباطي والوداد البيضاوي والمنتخب المغربي.

قاطرة القارة السمراء

ولجأ الاتحاد المغربي إلى خدمات الركراكي في نهاية آب/أغسطس الماضي لخلافة البوسني وحيد خليلودجيتش، بعدما أبلى البلاء الحسن مع الوداد البيضاوي وقاده إلى ثنائية الدوري المحلي ودوري أبطال إفريقيا والى المباراة النهائية لمسابقة الكأس المحلية.

وقال الركراكي "لدينا جيل جديد بعقلية جديدة وكل ما كان سلبيا بات من الماضي نحن تطورنا وبلدنا أيضا نريد أن نكون متنافسين، فهذا ليس منتخب المغرب لعام 2018 ولا حتى اسبانيا 2018، أظهرنا أن منتخب بلدنا من طينة المنتخبات الكبيرة، نقاتل من أجل المغرب، وهذا ما يجمعنا ويقوينا. طموحنا أن نكون مثالا جميلا للبلدان الاخرى، نحاول أيضا أن نكون قاطرة في القارة الافريقية".

وأردف قائلا "القارة السمراء تتطور والعديد من البلدان تقوم بالكثير من الجهد من أجل ذلك، والمغرب يقوم بذلك منذ أكثر من 10 أعوام وبدأت الثمار تؤتي أكلها".

وتابع "منذ وصولي إلى الدوري المغربي عام 2014 بعدما عملت مساعدا لمدرب المنتخب في 2013، تطورت العديد من الأمور في المغرب من ملاعب وبنى تحتية وأشياء أخرى. الاتحاد المغربي قام بجهود هائلة، لدينا ملاعب من المستوى العالي".

وأوضح "دخلنا مجال التكوين وحصلنا على تكوين للأطر وشهادات من الاتحاد الإفريقي (كاف) للعبة، عملنا على تكوين أطرنا وهذا ليس مفاجأة طالما أنك عازم على خوض هذه الطريق وصبور".

وقال "لدينا ثلاثة لاعبين أو أربعة من خريجي أكاديمية محمد السادس في المنتخب المغربي وهذا هو الطريق الذي يجب أن نتبعه. الآن، يجب أن لا ننام ونواصل العمل وعندما نضع الإمكانيات والوسائل ونعمل ونصبر فهناك نتائج على أرضية الملعب، صحيح أن هناك القليل من الحظ ولكن الكثير من الصبر".

وأعرب الركراكي عن تقديره لاعتماد المنتخبات الإفريقية على مدربيها المحليين "هذا شيء جيد للمنتخبات الإفريقية التي تثق في أبناء بلدها، هناك برامج تكوين كثيرة، نحن لاعبون قدامى ونعرف بلداننا أكثر من أي شخص والروح التي نبثها في صفوفه".

المصدر / أ ف ب