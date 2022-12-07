استشهاد الشاب مجاهد حامد برصاص الاحتلال قرب رام الله

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، عن استشهاد الشاب مجاهد حامد (32عامًا)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة دير دبوان شرق رام الله.

وزعمت وسائل إعلام عبرية أن قوات الجيش أطلقت النار تجاه الشاب بعد تنفيذه عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "عوفرا"، شرق مدينة رام الله، ظهر اليوم.

ونشرت قوات الاحتلال صورة للشاب بعد إطلاق النار وهو ملقى على الأرض.

وتمكن مقاومين فلسطينيين ظهر اليوم من إطلاق النار على مستوطنة "عوفرا" شمال مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن المقاومين كانوا يستقلون سيارة مدنية، قامت بإطلاق النار على مستوطنة "عوفرا"، وتمكنوا من الانسحاب.

وأغلقت قوات الاحتلال مداخل قرى وبلدات شرق رام الله المحاذية لمستوطنة "عوفرا" بالسواتر الترابية، عقب عملية إطلاق نار.

المصدر / فلسطين أون لاين