بسبب مونديال قطر.. انفصال لاعب برازيلي عن زوجته

أعلن اللاعب البرازيل السابق أدريانو ريبيرو انفصاله عن زوجته ميكايلا ميسكيتا بعد زواجٍ دام 24 يومًا بسبب تعلّقه بمباريات كأس العالم 2022 وإهماله لها.

وذكرت تقارير إخبارية محلية في البرازيل أنّ سبب الخلاف بين الزوجين السابقين هو اختفاء ريبيرو عن الأنظار لمدة يومين دون إخبار زوجته عن مكان تواجده الأمر الذي أثار استيائها خاصة بعدما علمت بالسبب الذي دفعه للقيام بهذه الأمر.

"أدريانو ريبيرو"

وتبين بأن النجم البرازيلي السابق كان قد قاد مركبته وسافر نحو موطنه الأصلي "فيلا كروزيرو"، في مدينة ريو دي جانيرو، من أجل حضور مباريات كأس العالم وتشجيع منتخب السامبا الأمر الذي أثار غضب ميسكيتا ودفعها لطلب الطلاق.

ودعمت التقارير الإخبارية أنباءها بأن ميسكيتا (25 عامًا) قامت بحذف صور ريبيرو (40 عامًا) من حسابها الرسمي على تطبيق “إنستغرام” على الرغم من مرور 24 يومًا على زواجهما.

كما ذكرت هذه التقارير أن عائلة اللاعب البرازيلي قررت إلغاء حفل كان من المخطط إقامته في عطلة نهاية الأسبوع القادم.

"أدريانو ريبيرو"

وكان ريبيرو وميسكيتا قد عقدا قرانهما أوائل شهر نوفمبر الماضي عندما وقفا معًا لالتقاط صور سيلفي حاملين ما بدا أنه شهادة زواج.

إدمان أدريانو ريبيرو

في مايو 2011، كتب ريبيرو مقالًا لصحيفة The Players’ Tribune كشف فيه معاناته مع الكحول وأن كرة القدم لم تكن كما كانت بعد وفاة والده "ألمير ليت ريبيرو" بنوبةٍ قلبيةٍ في عام 2004 الأمر الذي أدخله بحالة اكتئاب.

كما ذكر بأنه دفع 13 ألف يورو، لمعالجة اكتئابه بعد فشل انتقاله إلى لوهافر الفرنسي عام 2015.

أدريانو ريبيرو

اسمه الكامل: أدريانو ليتي ريبيرو

تاريخ الولادة: 17 فبراير 1982

مكان الولادة: ريو دي جانيرو

المهنة: لاعب كرة قدم في المنتخب البرازيلي ونادي انترميلان وروما الإيطالي

مسيرة أدريانو ريبيرو الكروية

في موسم 2000/2001 بدأ مسيرته مع نادي فلامنغو ولعب معهم 46 مباراة سجل فيها 44 هدف.

في عام 2001 انتقل إلى نادي إنتر ميلان الإيطالي، ثم أعير لنادي فيورنتينا ثم لنادي بارما.

في عام 2004 انتقل لنادي إنتر ميلان

أدريانو ريبيرو مع المنتخب البرازيلي

في عام 2004، قاد ريبيرو المنتخب البرازيلي للفوز بكوبا أمريكا، وحصل حينها على الحذاء الذهبي بصفته هداف البطولة بسبعة أهداف.

في عام 2006 شارك في بطولة كأس العالم وسجل هدفين، بينما كان ظهوره الدولي الأخير عام 2008.

نال لقب أفضل لاعب في البرازيل عام2007 م و2005 م.

المصدر / وكالات